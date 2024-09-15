На Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска – Генштаб ВСУ

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 14.09.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.

За текущие сутки произошло 131 боевое столкновение. По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло 63 авиаудара, сбросив при этом 83 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 580 дронов-камикадзе и совершили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

В Харьковском направлении российские террористы трижды штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более семидесяти окупантов, 21 боевую бронированную машину, четыре артиллерийские системы, 42 БпЛА, повредили один автомобиль и единицу специальной техники.

Семнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Колесниковка, Стельмаховка, Лозовой и Синьковки подразделения Сил обороны отразили 14 наступательных действий. Ситуация напряжена, продолжается три боеприкосновения.

В Лиманском направлении за день российские войска 19 раз атаковали украинских защитников в районах Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов. В настоящее время продолжаются пять боеприкосновений.

Активный агрессор и на Северском направлении. Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении украинские воины отражали две попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 11 раз атаковали наши позиции вблизи Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецкая. Боевые действия продолжаются еще в шести локациях.

Основные усилия враг концентрирует в Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор атаковал украинские подразделения 41 раз. Наибольшую активность проявлял в районе Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоторецкого, Гродовки, Красного Яра, Новогродовки, Михайловки и Мариновки. 36 атак украинские защитники уже отбили, еще пять боеприкосновений продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 330 военнослужащих убитыми и ранеными, одна артиллерийская система уничтожена и две повреждены, уничтожены шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей, также уничтожены два БпЛА, три укрытия и два склада с боеприпасами.

На Кураховском направлении в это время суток наши защитники отбивали 39 вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться вблизи Селидового, Украинского, Красногоровки, Долиновки, Желаного Второго, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Желаного Первого. Бой у Екатериновки продолжается. Ситуация контролируется.

На Времивском направлении сегодня агрессор четыре раза штурмовал передний край обороны в направлении Водяного, Золотой Нивы и Угледара. Украинские воины остановили три вражеских атаки, еще одна атака в районе Угледара продолжается.

На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобково.

В Приднепровском направлении восемь штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

"Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, нанося захватчикам ощутимые потери. Бьем врага и приближаем нашу Победу! Слава Украине!", — идет речь!

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Напомним, ранее пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев сообщил, что противник заводит в северную часть Волчанска в Харьковской области подразделение "Ахмат".

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