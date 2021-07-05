На Херсонщине благодаря "Большой стройке" Зеленского начнут сортировать мусор

Параллельно со строительством комплекса начнут акцию "Раздельный сбор мусора — это просто!".

В Бериславе Херсонской области началось строительство комплекса по сортировке бытовых отходов. С его помощью планируют наладить раздельный сбор мусора, уменьшить количество вредных отходов и заработать на переработке.

Проект реализуют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Вопрос утилизации мусора для Херсонской области стоит очень остро, поэтому введение системы раздельного сбора, сортировки, транспортировки ТБО (твердых бытовых отходов) позволит отбирать вторичное сырье для транспортировки с целью дальнейшей переработки", - объясняют в Херсонской областной государственной администрации.

Бессистемное захоронения ТБО наносит вред окружающей среде и здоровью населения, поэтому новый комплекс значительно улучшит экологию. Кроме того, сортировка мусора позволит перерабатывать сырье и получать экономический эффект от ее реализации.

Параллельно со строительством комплекса начнут акцию "Раздельный сбор мусора - это просто!" для популяризации раздельного сбора мусора среди жителей Херсонской области.

Завершить строительство планируют к концу следующего года. Бюджет строительства составляет около 26,5 млн гривен.

Напомним, в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" запланировано восстановление рекордного количества социальной инфраструктуры. Как заявлял координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, построят и отремонтируют 6 500 км дорог, 177 приемных отделений в больницах, 95 школ, 70 садов, 80 стадионов и 29 бассейнов.

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