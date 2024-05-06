На Херсонщине коллаборант забрал подростка в застенки за слова "Слава ВСУ" – соцсети (видео)

Что интересно, сам коллаборант говорит на украинском языке и даже пророссийские лозунги он озвучивал на украинском.
В Сети появилось видео, как на оккупированной Херсонщине местный коллаборант заставляет украинского подростка извиняться за слова "Слава Украине" и "Слава ВСУ". Что интересно, сам коллаборант также говорит по-украински.
Видео опубликовал Telegram-канал "База предателей Херсона". По данным паблика, инцидент произошел в селе Большая Лепетиха Каховского района на левобережной Херсонской области. Когда видео снято, не уточняется.
На кадрах коллаборант угрожает подростку, что он "доигрался" из-за того, что говорил лозунг "Слава Украине" и Слава ВСУ".
"Если подтвердят, что ты кричал – ты доигрался", – говорит предатель. Также на видео слышна и видна еще девушка, которая подстрекает к действиям коллаборанта и наговаривает на парня.
Затем предатель заставляет молодого человека сесть в машину. В Telegram-канале отмечали, что парня забрали в застенки. Дальше появляется врезка из другого места, где за кадром слышен голос коллаборанта, который обращается к подростку: "Говори — Я люблю Россию, слава России, Россия — навеки". Парень вынужден был это повторить. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Что интересно, сам коллаборант, которого называют жителем Большой Лепетихи, говорит на украинском языке и даже пророссийские лозунги он озвучивал на украинском.
Ранее сообщалось, что на оккупированной Херсонской области россияне застрелили ребенка на глазах у семьи. Мальчик где-то проходил мимо оккупантов и якобы что-то фотографировал. Оккупанты схватили ребенка, привели домой и застрелили на глазах у семьи.
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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
Детей из Херсона похитил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов! У ТСН есть доказательства для Гааги!