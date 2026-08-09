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- Украина
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На Херсонщине расширили зону обязательной эвакуации: перечень населенных пунктов
От эвакуации к мобилизации Прокудин рассказал об итогах заседания Совета обороны Херсонщины.
В Херсонской области увеличивают количество населенных пунктов для обязательной эвакуации населения.
Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин по итогам заседания Совета обороны региона.
На заседании рассмотрели ситуацию в Борозенской громаде, которая ежедневно страдает от вражеских обстрелов, география которых значительно расширилась.
В связи с угрозой для жизни гражданских принято решение добавить в перечень территорий обязательной эвакуации еще два села:
Краснопольское;
Чаривне.
Также будет действовать запрет на въезд семей с детьми.
Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос ситуации безопасности, связанной с усилением со стороны врага дронового террора против гражданского населения Херсона и прилегающих территорий.
Итоги мобилизации и работа ВЛК
Несмотря на постоянный дроновый террор и обстрелы, в Херсонской области продолжается мобилизация.
Поэтому региональные власти и военные проанализировали темпы мобилизации и работу ВЛК в регионе в течение июля и задачи на август. Заслушали представителей областного ТЦК и СП, Нацполиции и Департамента здоровья, чтобы согласовать дальнейшие действия.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска планируют ужесточить атаки беспилотниками по автомобилям в Херсонской области.