На Херсонщине РФ испытывает новейшие дроны, которых нет даже на Донбассе — Прокудин

В Херсонской области российские военные наращивают количество дроновых подразделений и испытывают новые технологии.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в комментарии «Новости.LIVE».

По его словам, из-за постоянной угрозы атак беспилотников жители области часто передвигаются по дорогам, защищенным специальными сетчатыми конструкциями.

«Сейчас по Херсонщине уже около 200 километров дорог покрыты сетевыми тоннелями», — добавил он.

Также Прокудин отметил, что российские военные ежемесячно увеличивают количество подразделений, работающих с беспилотниками, и тестируют новые виды дронов.

Глава ОВА утверждает, что «некоторые технологии, которые российская армия применяет в Херсонской области, сейчас не используют даже на самых горячих точках Донбасса».

Сафари на людей в Херсоне — что известно

Российские оккупационные войска устроили систематическую охоту на людей и гражданский транспорт в Херсоне, используя беспилотники с левого берега Днепра. Местные жители и правоохранительные органы описывают эти целенаправленные атаки как «человеческое сафари», поскольку вражеские операторы FPV-дронов сознательно выбирают мишенями мирных прохожих, коммунальщиков, пассажирских автобусов и гражданских автомобилей.

Россияне поделили Херсон и область на условные красные зоны, об этом они пишут в своих телеграмм-каналах под видео атак на гражданских. По словам оккупантов, они якобы имеют полный контроль над всем, что движется по территории, которую назвали «красной» (прибрежная зона).

Херсонская областная прокуратура ведет более 30 тысяч уголовных производств по военным преступлениям россиян. Из них — 1650 — атаки с дронов на местных жителей и гражданскую инфраструктуру.

В то же время Силы обороны Юга успешно отражают штурмы армии РФ, ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают командные пункты, склады, оружие, технику и военные РФ.

