На Херсонщине в гостинице оккупантов произошел "хлопок": что известно

О потерях русских солдат пока не известно.

В Херсонской области в гостиничном комплексе в селе Раденск ночью произошел "хлопок". Заведение, в котором базировались оккупанты, разрушены.

Об этом сообщил мэр города Олешки Евгений Рыщук.

"Сегодня ночью была отработка гостиничного комплекса "Золотой Фазан" вблизи с. Раденск Олешковского района Херсонской области. Зафиксировано попадание. В течение двух часов была детонация. По предварительным свидетельствам, комплекс разрушен полностью", — написал Рыщук.

Городской голова подчеркнул, что пока нет информации о количестве пораженной техники и личного состава. Впрочем, "местное население близко не подпускают".

Напомним, утром 3 ноября во временно захваченном Мелитополе раздались взрывы. Случилось это около 05:00 в южной части города. Разрушена часть захваченного завода "Рефма", где оккупанты обустроили один из основных штабов личного состава.

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