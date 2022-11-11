На Херсонщине в погребе нашли останки трех человек: у одного погибшего был проломлен череп (фото)

В одном из поселков в освобожденном Береславском районе Херсонской области в погребе одного из домов правоохранители обнаружили останки тел мирных жителей.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Остатки людей в погребе обнаружили во время очередного осмотра местности.

По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта.

"При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа. Остатки погибших направлены для проведения комплекса экспертиз, в частности ДНК-экспертизы", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства, свидетелей и очевидцев совершения преступления.

По делу возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Освобождение Херсонщины

Херсон официально вернулся под контроль Украины. Вооруженные силы Украины продолжают вытеснять российские войска из правобережья Днепра.

10 ноября Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что на Херсонском направлении от 1 октября Силам обороны удалось восстановить контроль над 41 населенным пунктом. Продвижение украинских войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, освобождено до 1381 кв км территорий.

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