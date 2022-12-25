На Херсонщине во время разминирования погибли трое спасателей из Житомирской области

Боль потери сегодня ощущает вся пожарно-спасательная семья Житомирщины.

24 декабря во время разминирования территории Херсонщины взорвались на вражеской мини и погибли три наших собратья.

Об этом пишет главное управление ГСЧС в Житомирской области.

В частности, погибли:

прапорщик службы гражданской защиты Сергей Куренный, водитель-сапер группы пиротехнических работ;

младший сержант службы гражданской защиты Дмитрий Краснощеков,

водитель автотранспортного отделения.

По дороге в больницу от полученных травм скончался фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты Алексей Сыч.

Все трое самоотверженно служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области и выполняли задачи разминирования освобожденных от врага территорий Херсонщины.

"Глубоко сочувствуем семьям, родным и близким наших боевых друзей... Из-за вражеской мины без родителей остались дочери Сергея и Дмитрия. Весь многотысячный коллектив Службы спасения склоняет в скорби головы перед Героями. Они навсегда останутся в нашей памяти патриотами своей страны" и настоящими профессионалами своего дела. Почивайте с миром, наши Герои! Не простим врагу ни одной потерянной души!", — говорится в сообщении.

Прощание с погибшими и похороны ориентировочно состоятся 27 декабря в Житомире, о чем будет сообщено дополнительно.

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Напомним, что ранее восьмерых детей-сирот усыновил их 24-летний дядя-военный, родители которых взорвались на мине.

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