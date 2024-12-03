На Херсонском и Запорожском направлении РФ решает для себя две стратегические задачи – военный эксперт

В Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики решают для себя сразу две стратегические задачи.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Он заявил, что россияне стремятся вытеснить украинских военных из Курской области.

"Второе — это попытка взять под свой полный контроль территории Донецкой области. То есть выйти на админграницы Донецкой области. Речь идет о том, что ситуация сложна не только на Покровско-Кураховском направлении, но и соответственно Часоваровский, Времевское выступление, Лиманское и Купянское направление". Оккупанты атакуют по всем без исключения участкам линии фронта", — сказал он.

Кроме того, эксперт заявил, что враг развернул информационно-психологическую операцию по возможности форсирования Днепра.

"Запорожское и Херсонское направление рассматриваются как элемент военного давления в момент возможной передислокации оперативных резервов Вооруженных сил Украины на эти направления. То есть это элемент информационно-психологических операций относительно возможности форсирования реки Днепр, как соответственно на Запорожском направлении, так и соответственно на Херсонском", — отметил военный эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ рассказали о жестоких боях за Торецк.

Кроме того, мы ранее информировали, что генерал-лейтенант ВСУ рассказал, отказался ли враг от захвата Покровска.

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