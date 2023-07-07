На Хмельнитчине 23-летний мужчина, угрожая пистолетом, изнасиловал десятиклассницу

Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

В городе Шепетовка на Хмельнитчине задержан 23-летний мужчина, который изнасиловал 15-летнюю девушку.

Об этом передает пресс-служба полиция Хмельницкой области.

Злоумышленник, угрожая пистолетом, изнасиловал десятиклассницу прямо на улице.

Пистолет "SUR 2608 9 мм"

Затем он отобрал 200 грн, которые у девушки было при себе.

Правоохранители в течение суток установили личность нападающего. 23-летний мужчина в содеянном признался. Он отдал правоохранителям стартовый пистолет "SUR 2608 9 мм", которым запугивал потерпевшую. Мужчина задержан. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.