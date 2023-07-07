На Хмельнитчине 23-летний мужчина, угрожая пистолетом, изнасиловал десятиклассницу

Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
В городе Шепетовка на Хмельнитчине задержан 23-летний мужчина, который изнасиловал 15-летнюю девушку.
Об этом передает пресс-служба полиция Хмельницкой области.
Злоумышленник, угрожая пистолетом, изнасиловал десятиклассницу прямо на улице.
Затем он отобрал 200 грн, которые у девушки было при себе.
Правоохранители в течение суток установили личность нападающего. 23-летний мужчина в содеянном признался. Он отдал правоохранителям стартовый пистолет "SUR 2608 9 мм", которым запугивал потерпевшую. Мужчина задержан. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области железнодорожник занялся сексом с двумя школьницами и отделался условным сроком.
Также сообщалось, что в Тернопольской области юноша, изнасиловавший 13-летнюю девочку, получил 8 лет тюрьмы.
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