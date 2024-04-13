На Хмельнитчине активистка справила малую нужду в помещении ТЦК, а затем заявила об избиении — видео

В Хмельницкой области разразился скандал с "избиением" активистки в военкомате.

В Хмельницкой области произошел скандал с якобы "избиением" активистки общественной организации в одном из военкоматов. Однако в ТЦК опровергли эту информацию и рассказали, что на самом деле произошло.

Об этом сообщает ОК "Запад".

"В Дунаевцах Хмельницкой области представительница общественной организации "Доста Украина" совершила провокацию в помещении ТЦК путем справления физиологических потребностей, отказывалась покинуть помещение и не реагировала на требования полицейских", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что на странице ОО в Facebook это событие отражено как "избиение активистки военнослужащими ТЦК".

В больнице женщина отказалась от прохождения медосмотра и госпитализации. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Напомним, военный разнес "мотивационный" ролик Львовского ТЦК о мобилизации (видео).

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