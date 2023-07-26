На Хмельнитчине бушевала непогода: с домов срывало крыши, свалило деревья (фото)

На Хмельнитчине ураган срывал крыши с домов.

На юге Хмельницкой области 25 июля бушевала непогода – ураган повалил деревья, повредил линии электропередач и срывал крыши на домах и учебных заведениях.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Хмельницкой области.

"Вечером, 25 июля, на территории Каменец-Подольского района прошел сильный ураган, сопровождавшийся мощным ветром, градом и ливнем. Наибольшие разрушения в результате неблагоприятных погодных условий получили населенные пункты Закупненской и Чемеровецкой территориальных громад. Поваленные деревья препятствовали движению автотранспорта, повреждены линии электропередач, сорванные крыши с частных домов, садов, школ и гимназий", — рассказали чрезвычайники.

На Хмельнитчине из-за непогоды из домов срывало крыши.

На Хмельнитчине из-за непогоды из домов срывало крыши.

На Хмельнитчине из-за непогоды из домов срывало крыши.

На Хмельнитчине ураган повалил деревья.

От ГСЧС привлекли восемь единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 37 чрезвычайников. Кроме того, работают бригады государственного предприятия "Хмельницкий облавтодор" и энергетика. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.

Напомним, в Закарпатской области 24 июля произошел обвал трех секций транспортного моста, есть пострадавшие. Местные власти рассказали о причине падения.

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