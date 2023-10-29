На Хмельнитчине были слышны взрывы: сработала ПВО — власть

В течение ночи против 29 октября 2023 было зафиксировано движение вражеских беспилотников.

Около 04:51 стало известно, что в Хмельнитчине слышны взрывы, работает ПВО.

Об этом заявил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин, — информирует Общественное.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали, что вражеские ударные БПЛА двигаются в Хмельницкой области.

"Направление движения – западное", — говорится в сообщении.

Также наблюдается активность тактической вражеской авиации на юге и востоке.

"Угроза применения авиационного вооружения!" — резюмируют украинские военные.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму раздались взрывы : очевидцы сообщают о звуках беспилотников и стрельбе.

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