В Хмельницкой области депутат "забыл" о самолете в своей декларации (фото)

Фото иллюстративное

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В Хмельницкой области депутаты городских советов не задекларировали имущество, наличные, корпоративные права и даже самолет. Общая сумма незадекларированных активов превышает 25 млн грн.

Об этом сообщила Национальная полиция.

Подозрения получили депутаты Каменец-Подольского, Славутского и Шепетовского городских советов. По данным полиции:

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депутат из Каменца-Подольского не указал в декларациях за 2021 и 2022 годы имущества на более чем 9 млн грн. Среди скрытых активов — сверхлегкий самолет;

депутат Славутского горсовета не задекларировал нежилые помещения и финансовую помощь предприятию, связанному с родственником, на почти 7 млн грн;

депутат из Шепетовки не указала наличные, счета в банках и корпоративные права на более 9,2 млн грн, в том числе 3,8 млн грн наличными.

© Национальная полиция Хмельницкой области

© Национальная полиция Хмельницкой области

Всем трем фигурантам объявили подозрение по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая областная прокуратура.

Напомним, ранее мы писали о том, что после кадровых изменений ТСН.ua проанализировал декларации новоназначенных и действующих министров.В документах оказалось немало интересных деталей. Например, часть чиновников отметила, что живет в арендованном жилье, хотя одновременно декларирует значительные денежные сбережения — иногда более ста тысяч долларов.