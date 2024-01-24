На Хмельнитчине экс-правохранитель и адвокат подделывали документы для уклонистов

Экс-правоохранитель и местный адвокат организовали схему выезда за границу для уклонистов.

В Хмельницкой области под суд отправили правоохранителя и адвоката, которые занимались подделкой документов для уклонистов и мошенничеством. Родителям одного из осужденных они обещали организовать схему "президентского помилования".

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как отмечается, экс-полицейский и местный адвокат организовали схему выезда за границу для уклончан. Справки, которые для этого требовались, производил бывший работник полиции. Стоила она четыре тысячи евро. Однако преступная деятельность была разоблачена в марте 2022 года.

Уже в ходе следственных действий сотрудники ДБР разоблачили еще одно преступление.

“Они обещали родителям организовать “президентское помилование” их сына, который вызвал смертельное ДТП вблизи села Веселовка Хмельницкого района в 2021 году. В результате столкновения погибла вся семья – супруги и их 2-летний сын. Суд приговорил виновника к восьми годам лишения свободы. Правоохранитель знал родителей осужденного и предложил им обратиться к адвокату, который якобы должен помочь в "решении вопроса". Он заверил, что за 20 тысяч долларов США найдет основания и методы влияния на то, чтобы мужчина оказался на свободе”, — рассказали в ДБР.

Там также добавили, что сейчас уже правоохранитель уволен со службы. Он и адвокат обвиняются в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу и мошенничестве (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 190 УК Украины), а экс-хранитель – еще и в подлоге официальных документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что правоохранители в течение недели ловили сына львовского бизнесмена Романа Гринкевича. О его передвижении по стране сообщали неравнодушные граждане.

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