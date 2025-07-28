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- Украина
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На Хмельнитчине гремят взрывы — оккупанты выпустили "Кинжалы"
Россияне с утра продолжили атаковать регион.
Сегодня, 28 июля, Хмельницкая область находится под вражеской атакой. В регионе звучит воздушная тревога.
Жители области сообщают о взрывах.
В Воздушных силах предупредили, что цели двигаются в сторону Старкона.
Ночью, 28 июля, ВС РФ массированно атаковали Украину: взрывы прогремели в ряде областей, часть дронов досталась западным регионам. Враг применил крылатые ракеты, а также ударные дроны для обстрела Украины.