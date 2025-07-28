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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
929
Время на прочтение
1 мин

На Хмельнитчине гремят взрывы — оккупанты выпустили "Кинжалы"

Россияне с утра продолжили атаковать регион.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На Хмельнитчине неспокойно

В Хмельницкой области беспокойно / © Getty Images

Сегодня, 28 июля, Хмельницкая область находится под вражеской атакой. В регионе звучит воздушная тревога.

Жители области сообщают о взрывах.

В Воздушных силах предупредили, что цели двигаются в сторону Старкона.

Ночью, 28 июля, ВС РФ массированно атаковали Украину: взрывы прогремели в ряде областей, часть дронов досталась западным регионам. Враг применил крылатые ракеты, а также ударные дроны для обстрела Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
929
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