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На Хмельнитчине гремят взрывы: россияне снова атакуют "Шахедами"

На Хмельнитчине гремят взрывы: россияне снова атакуют "Шахедами"

Россия ежедневно атакует Украину "Шахедами" / Фото: ТСН.ua

В регионе продолжается воздушная тревога.

Сегодня, 27 октября, в Хмельницкой области слышны звуки взрывов. В настоящее время в регионе продолжается воздушная тревога.

Накануне в Воздушных силах Украины сообщили, что группы ударных БПЛА движутся из Житомирской области в западном направлении.

Напомним, 26 октября оккупанты также атаковали Хмельнитчину. Тогда тревога продолжалась с 5 утра до 11.00. Местные власти сообщали о работе ПВО — сбиты 8 "Шахедов". В результате атаки часть города осталась без света.

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