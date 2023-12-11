На Хмельнитчине мужчина дважды отказался от мобилизации, потому что "посещает церковь": наказали ли его

В Хмельницкой области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил две повестки, однако отказался от мобилизации. На суде он заявил, что "посещает церковь, запрещающую брать в руки оружие".

Об этом говорится в приговоре Нетишинского городского суда Хмельницкой области.

По данным суда, 21 августа 2023 мужчина признали годным к службе в армии. 1 сентября 2023 года он получил повестку, в которой говорилось, что мужчина должен прибыть в ТЦК и СП по вызову. 6 сентября мужчине позвонили из военкомата и сообщили, что он должен прибыть на службу, однако он уклонился. 25 сентября ему вручили вторую повестку, однако житель Хмельнитчины снова ее проигнорировал.

На суде мужчина сообщил, что в начале августа он работал охранником в местном магазине. На работе он получил повестку и прибыл в ТЦК и СП для уточнения данных. Мужчину сочли годным к службе в армии и хотели мобилизовать, однако он объяснил, что "посещает церковь, которая запрещает брать в руки оружие" и просил назначить ему альтернативную службу, в чем ему отказали. Следующие повестки он тоже проигнорировал.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив на 1 год испытательного.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, полковник запаса высказался по поводу мобилизации в Украине.

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