На Хмельнитчине мужчина отдал мошенникам полмиллиона гривен за "элитный телефон"

Житель Хмельницкой области отдал Интернет-мошенникам более 550 тысяч гривен за несуществующий смартфон.

На Хмельнитчине, в городе Нетешин, 44-летний мужчина отдал кибермошенникам 557 тысяч гривен за "элитный гаджет".

Об этом сообщила пресс-служба Шепетовского районного управления полиции.

"Аферистам удалось убедить потерпевшего приобрести у них якобы сертифицированный, самый современный мобильный телефон из-за границы по "привлекательной" цене. После перевода средств условия получения гаджета постоянно менялись. Впоследствии продавцы обещали вернуть средства. Обещания продолжались более года. Все это время мошенники поддерживали связь с мужчиной, втерлись в доверие. Аферисты были настолько убедительны, что потерпевший продолжал переводить им средства. В конце концов он понял, что его обманули и обратился в полицию", — рассказали правоохранители.

Правоохранители еще раз призывают граждан не доверять свои средства незнакомцам.

Напомним, в Харьковской области парень украл у любимой 1 млн грн и перевел их в криптовалюту.

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