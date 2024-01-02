На Хмельнитчине мужчина прятался от мобилизации и залез в бар, потому что "хотел есть": суд его наказал

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации "через веру" и залез в бар, чтобы ограбить его.

Об этом говорится в приговоре Полонского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, мужчина 4 августа 2023 посреди ночи он залез в помещение местного бара с целью ограбления заведения питания. В тот же день ВВК сочла его годным к службе в армии.

В сентябре жителю Хмельницкой области вручили повестку и он должен был прибыть в ТЦК и СП, однако уклонился. Впоследствии ему повторно вручили повестку, однако он также не пришел в военкомат.

В общей сложности уклоист получил три повестки, однако скрывался от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и сообщил, что в бар залез, потому что поссорился с девушкой и хотел есть. А от мобилизации отказался, поскольку "его вера запрещает убивать людей".

Религиозная организация "Свидетелей Иеговы" сообщила суду, что подозреваемый с 2015 года больше не является прихожанином их церкви.

"Уклоняясь от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, подсудим, как гражданин Украины имея такую обязанность, при этом "объясняя" свое нежелание верой в Бога, нивелирует важность исполненного долга другими согражданами. Оправдывая свою позицию, обвиняемый тем самым переводит обязанность по защите Отечества, на других сограждан, нарушая тем самым принцип равенства прав и обязанностей. государства", — говорится в пояснении суда.

Поэтому жителя Хмельнитчины признали виновным по ч.1 ст.162, ст. 336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Тернопольской области работники ТЦК на улице остановили мужчину. Он придумал, как избегать мобилизации.

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