На Хмельнитчине мужчина украл из банкомата более 1 млн гривен (фото)

Жителя Каменец-Подольского приговорили к девяти годам тюрьмы за кражу 1,2 млн грн из банкомата.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Мужчина проник в помещение, где был установлен банкомат, повредил его и похитил пять кассет с деньгами, после чего скрылся в неизвестном направлении. Суммарно в кассетах было 1,2 млн грн. Через несколько месяцев полицейские вычислили мужчину и задержали.

Вором оказался 38-летний житель Каменец-Подольского, который уже имел судимость за нанесение тяжких телесных повреждений. Также правоохранители установили, что он причастен еще к одному покушению на кражу из банкомата. Однако в тот раз сработала сигнализация, и ему не удалось завершить кражу.

Фото: ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

"Каменец-Подольский горрайонный суд завершил рассмотрение материалов уголовного производства и признал мужчину виновным в совершении кражи, совершенной в особо крупных размерах, а также в незаконном обращении с оружием, и приговорил его к девяти годам заключения с конфискацией всего имущества, кроме жилья", – уточнили в ведомстве.

Также суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с осужденного 1,2 млн грн имущественного ущерба.

Напомним, в Киеве мужчина разыграл свое ограбление, чтобы заплатить за кредит.

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