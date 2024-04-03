На Хмельнитчине наказали женщину, напавшую на бус работников ТЦК — подробности

В Хмельницкой области женщины напали на машину работников военкомата, одну из них наказали.

В Хмельницкой области на днях разъяренные женщины побили автомобиль представителей ТЦК и СП, а самих сотрудников военкомата выгнали. Нападение произошло на военнослужащих Шепетовского РТЦК. Одну из женщин накажут в судебном порядке.

Об этом пишет ОК "Запад".

"Полиция начала расследование по случаю в Хмельницкой области, где женщина начала портить автомобиль сотрудников ТЦК", – говорится в сообщении.

В отношении одной из женщин открыли административное производство за мелкое хулиганство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ за вычетом 20% заработка или административный арест сроком до 15 суток.

"Хотим еще раз напомнить каждому: военнослужащие ТЦК — часть ВСУ. Любое противоправное действие в отношении военнослужащих будет нести за собой наказание", — подчеркнули в ОК "Запад".

Напомним, в Хмельницком мужчина скончался через 2 дня после визита в ТЦК.

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