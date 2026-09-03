На Хмельнитчине обломки сбитого дрона упали на предприятие: вспыхнул пожар

Пожар, огонь / © pixabay.com

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В ночь на 3 сентября российские войска продолжили атаковать Хмельницкую область ударными беспилотниками. В результате работы ПВО обломки одной из сбитых дронов упали на территорию предприятия и повлекли за собой пожар.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин .

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По его словам, обломки вражеского БПЛА упали на складские помещения одного из предприятий области. В результате возник пожар площадью около 200 квадратных метров.

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На месте работают подразделения ГСЧС. Спасателям удалось локализовать возгорание.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

«Беспокойная ночь в Хмельницкой области. Враг продолжает атаковать область ударными беспилотниками. Работают силы ПВО», — отметил Тюрин.

Он поблагодарил украинские силы противовоздушной обороны и службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.

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