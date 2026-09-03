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- Украина
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На Хмельнитчине обломки сбитого дрона упали на предприятие: вспыхнул пожар
На Хмельнитчине в результате ночной атаки РФ обломки сбитого беспилотника упали на складские помещения предприятия, повлекшие за собой масштабный пожар. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
В ночь на 3 сентября российские войска продолжили атаковать Хмельницкую область ударными беспилотниками. В результате работы ПВО обломки одной из сбитых дронов упали на территорию предприятия и повлекли за собой пожар.
Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин .
По его словам, обломки вражеского БПЛА упали на складские помещения одного из предприятий области. В результате возник пожар площадью около 200 квадратных метров.
На месте работают подразделения ГСЧС. Спасателям удалось локализовать возгорание.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.
«Беспокойная ночь в Хмельницкой области. Враг продолжает атаковать область ударными беспилотниками. Работают силы ПВО», — отметил Тюрин.
Он поблагодарил украинские силы противовоздушной обороны и службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.
Напомним, что Россия атаковала Одессу : повреждена многоэтажка, восемь пострадавших