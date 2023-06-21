На Хмельнитчине обломки сбитых дронов упали на крышу частного дома: фото

Ночью против 21 июня силы ПВО сбили беспилотники, которыми российские кафиры атаковали Хмельницкую область. Обломки дронов повредили частный дом.

Фото последствий обнародовало "Общественное".

Отмечается, что один из обломков сбитого дрона упал на крышу частного дома в одном из районов Хмельницкой области. На месте возник пожар. Загорелось 80 квадратных метров площади, бытовая техника, одежда владельцев.

По ее словам корреспондентов издания, поврежден гостевой дом. В момент пожара там никого не было.

Обломки сбитых дронов упали на крышу дома. / Фото: Суспільне

На месте падения обломков сбитых дронов возник пожар. / Фото: Суспільне

Силам ПВО удалось сбить все шесть вражеских дронов. / Фото: Суспільне

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области, продолжавшейся с 03:40 до 05:22. Тогда в области произошли взрывы. Их подтвердили в ОВА.

Утром 21 июня стало известно, что силам ПВО удалось сбить все летающие на область вражеские дроны. Впрочем, падение их обломков повлекло за собой повреждения. Прошло без пострадавших и погибших.

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