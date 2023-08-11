На Хмельнитчине осужден 67-летний дедушка за сексуальное насилие в отношении 11-летней внучки

Дедушка пригласил к себе внучку на ее день рождения под предлогом подарить деньги, закрыл дверь и совершил по отношению к девочке насильственные действия сексуального характера.

В Хмельницкой области к 15 годам тюрьмы приговорен 67-летний мужчина за сексуальное насилие в отношении своей внучки.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что дедушка пригласил к себе внуку на день рождения под предлогом подарить деньги. Тогда девочке исполнилось 11 лет. Он захлопнул дверь в комнату и совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера.

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Осужденного разоблачила мать ребенка, которая зашла в комнату. Она сообщила об этом правоохранительным органам.

Позже выяснилось, что это был не первый случай совершения им сексуального насилия по отношению к внучке.

До приговора суда мужчина находился под стражей.

Сведения о нем будут внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, под Киевом 38-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю родственницу.

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