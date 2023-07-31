На Хмельнитчине отец насиловал и развращал своих детей-двойнят

Злоумышленник изнасиловал дочь, а сына заставлял смотреть порнографические видео.
В Хмельницкой области суд признал мужчину виновным в изнасиловании и развращении своих малолетних детей-двойнят.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По информации прокуроров, мужчина на протяжении нескольких лет развращал своих детей-двойнят.
Отец начал совершать преступления, когда мальчику и девочке было по 5 лет. Он заставлял детей смотреть видео порнографического характера.
Также, пользуясь отсутствием жены, периодически насиловал дочь. Чтобы дети молчали, он угрожал физической расправой над ними и их матерью.
Во время судебного разбирательства злоумышленник отрицал свою вину. Однако, на основании собранных доказательств, она полностью доказана. Следующие 12 лет насильник проведет в тюрьме.
Ранее сообщалось, что на Буковине мужчина изнасиловал 10-летнюю соседку и шесть лет скрывался за границей. Однако в 2022 году он вернулся в Украину. Тогда его задержали.
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