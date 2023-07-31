На Хмельнитчине отец насиловал и развращал своих детей-двойнят

В Хмельницкой области суд признал мужчину виновным в изнасиловании и развращении своих малолетних детей-двойнят.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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По информации прокуроров, мужчина на протяжении нескольких лет развращал своих детей-двойнят.

Отец начал совершать преступления, когда мальчику и девочке было по 5 лет. Он заставлял детей смотреть видео порнографического характера.

Также, пользуясь отсутствием жены, периодически насиловал дочь. Чтобы дети молчали, он угрожал физической расправой над ними и их матерью.

Во время судебного разбирательства злоумышленник отрицал свою вину. Однако, на основании собранных доказательств, она полностью доказана. Следующие 12 лет насильник проведет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что на Буковине мужчина изнасиловал 10-летнюю соседку и шесть лет скрывался за границей. Однако в 2022 году он вернулся в Украину. Тогда его задержали.

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