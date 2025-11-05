На Хмельнитчине произошло жуткое ДТП: подробности

ДТП

Реклама

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 ноября около 19:05 на автодороге сообщением «Томашевка — Мицивцы», вблизи села Мицивцы Новодунаевецкой громады.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

63-летний водитель автомобиля Renault Trafic, житель села Томашевка, совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося впереди в том же направлении.

Реклама

В результате столкновения 45-летний житель поселка Дунаевцы получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, назначены необходимые экспертизы.

Полиция призывает водителей быть внимательными в темное время суток и соблюдать безопасную дистанцию, особенно на неосвещенных участках дорог. Велосипедистам советуют использовать световозвращающие элементы и фары во избежание подобных трагедий.

Реклама

ДТП / © Facebook/Патрульная полиция Хмельницкой области

Напомним, в Ивано-Франковском районе произошло смертельное ДТП: судья за рулем автомобиля Lexus сбила на пешеходном переходе двух человек, в результате чего один человек погиб. Дело расследует ДБР. Судьи уже объявили о подозрении (ч. 2 ст. 286 УК Украины), ей грозит до восьми лет заключения, и подано ходатайство в Высший совет правосудия о разрешении его задержания.