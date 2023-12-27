На Хмельнитчине пьяный водитель привел к смертельному ДТП: СМИ пишут, что это – священник УПЦ МП

По данным СМИ, пьяный священник УПЦ МП за рулем "скромного" BMW X5 совершил смертельное ДТП.

В Хмельницкой области полицейские задержали пьяного водителя, повлекшего смертельное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Инцдент произошел 26 декабря, на автодороге сообщением "Дунаевцы — Грушка" вблизи села Мушкутинцы Дунаевецкой тергромады.

По словам правоохранителей, 49-летний водитель элитного внедорожника BMW X5 столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21110" под управлением 46-летнего мужчины. В результате аварии водитель "ВАЗа" получил телесные повреждения. От полученных травм он скончался в больнице.

ВАЗ мужчины, погибшего в ДТП

Проверка с помощью прибора "Драгер" показала, что водитель BMW находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови превышало норму в 8 с половиной раз. Полицейские задержали злоумышленника. Ему грозит до 10 лет заключения. Следственные действия продолжаются.

BMW X5 после аварии

Кем оказался водитель "бехи"

"Суспільне" со ссылкой на источники пишет, что за рулем BMW X5 находился священник УПЦ МП. 28 декабря в Каменце-Подольском ему будут выбирать меру пресечения.

В УПЦ МП официально пока не комментируют этот инцидент.

Ранее сообщалось, что церковная хористка УПЦ МП наводила вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья.

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