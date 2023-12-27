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На Хмельнитчине пьяный водитель привел к смертельному ДТП: СМИ пишут, что это – священник УПЦ МП

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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На Хмельнитчине пьяный водитель привел к смертельному ДТП: СМИ пишут, что это – священник УПЦ МП

На Хмельнитчине пьяный священник УПЦ МП привел к смертельной аварии / Фото: Национальная полиция Хмельницкой области

По данным СМИ, пьяный священник УПЦ МП за рулем "скромного" BMW X5 совершил смертельное ДТП.

В Хмельницкой области полицейские задержали пьяного водителя, повлекшего смертельное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Инцдент произошел 26 декабря, на автодороге сообщением "Дунаевцы — Грушка" вблизи села Мушкутинцы Дунаевецкой тергромады.

По словам правоохранителей, 49-летний водитель элитного внедорожника BMW X5 столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21110" под управлением 46-летнего мужчины. В результате аварии водитель "ВАЗа" получил телесные повреждения. От полученных травм он скончался в больнице.

ВАЗ мужчины, погибшего в ДТП / ©
ВАЗ мужчины, погибшего в ДТП

Проверка с помощью прибора "Драгер" показала, что водитель BMW находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови превышало норму в 8 с половиной раз. Полицейские задержали злоумышленника. Ему грозит до 10 лет заключения. Следственные действия продолжаются.

BMW X5 после аварии / ©
BMW X5 после аварии

Кем оказался водитель "бехи"

"Суспільне" со ссылкой на источники пишет, что за рулем BMW X5 находился священник УПЦ МП. 28 декабря в Каменце-Подольском ему будут выбирать меру пресечения.

В УПЦ МП официально пока не комментируют этот инцидент.

Ранее сообщалось, что церковная хористка УПЦ МП наводила вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья.

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Дата публикации
Просмотры
506
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