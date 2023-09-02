На Хмельнитчине пьяный водитель совершил жуткое ДТП: есть погибшие и травмированные (фото)

Вечером 1 сентября вблизи Шепетовки Хмельницкой области произошла жуткая авария, в которых погибли два человека. Кроме того, три человека получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

На автодороге сообщением "Городище – Ровно – Староконстантинов" около 21:00 автомобиль Citroen выехал на встречную полосу движения. Водил авто 56-летний житель Шепетовки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. На встрече иномарка столкнулась с ВАЗом, которым управлял 45-летний житель Житомирской области, и Ford, за рулем которого находился 28-летний житель Хмельнитчины.

В результате ДТП двое пассажиров ВАЗ, а это жители Житомирской области 1988 и 1994 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Водители автомобилей и пассажир Citroen получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Правоохранители задержали водителя Citroen. Транспортные средства помещены на специальную площадку для временно задержанных транспортных средств. Полиция открыла производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения".

Полицейские устанавливают детали жуткой аварии вблизи Шепетовки Хмельницкой области.

Как сообщалось, смертельная авария с детьми произошла в Винницкой области. Погибли 12 человек — все они были в салоне ВАЗа. Среди погибших было шесть детей от 2 до 12 лет.

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