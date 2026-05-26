На Хмельнитчине работник ТЦК до смерти избил мобилизованного в казарме

Сотрудник ТЦК получил приговор за убийство мобилизованного, но вину не признал

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области вынес приговор по делу о смерти мобилизованного мужчины, которого в казарме до смерти избил работник ТЦК.

Об этом передает Единый государственный реестр судебных решений.

Как установил суд, конфликт между мужчинами возник в спальном помещении отделения социально-бытовой адаптации ТЦК. По данным следствия, спор на почве внезапно возникших неприязненных отношений перерос в драку.

Военный ТЦК кулаком влупил в челюсть мобилизированному, в результате чего тот упал на пол, ударившись затылочным участком головы и потерял сознание. После этого нападающий стянул пострадавшего с кровати и продолжил бить его кулаками по голове, туловищу и грудной клетке, причинив телесные повреждения, которые привели к самопроизвольному мочеиспусканию.

В результате избиения пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, гемоторакс, разрыв почки, кровоизлияния под мягкие оболочки обоих полушарий головного мозга, и под твердую оболочку левого полушария головного мозга, ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки с переломами ребер и другие тяжкие телесные повреждения.

На следующий день мужчина скончался в больнице.

Позиция работника ТЦК

Военный ТЦК своей вины на суде не признал. Он утверждает, что после сообщения о том, что на следующее утро всех отправляют проходить военную службу, потерпевший стал вести себя неадекватно, неоднократно пытался сбежать, из-за чего его останавливали и возвращали в спальное место. При первой попытке побега его у выхода остановил другой работник ТЦК, ударил рукой по спине и завел в постель.

Во время второй попытки побега работники ТЦК снова остановили потерпевшего, дотащили до кровати и били ногами, когда он лежал на полу, после чего ему сделали успокоительный укол.

Обвиняемый уверяет, что якобы всего несколько раз ударил потерпевшего ладонью по лицу и пытался его успокоить, тогда как телесные повреждения, по его мнению, могли быть причинены другими работниками ТЦК.

Что говорят родственники погибшего

В то же время близкие погибшего настаивали, что к избиению могли быть причастны и другие работники ТЦК, поскольку, по их мнению, такое количество телесных повреждений не могло быть нанесено без участия или известно других присутствующих в помещении лиц.

В общей сложности известно, что в казарме находилось около пяти работников ТЦК и около десяти мобилизованных.

По словам родственницы погибшего, в помещении ТЦК над ее дядей издевались: его морально унижали, привязывали руки и ноги скотчем, закрывали рот грязными носками, словесно оскорбляли, травили и издевались над ним. Также, по ее мнению, пострадавшему не была своевременно оказана медицинская помощь и не была вызвана скорая помощь.

Суд признал обвиняемого виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

