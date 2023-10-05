На Хмельнитчине разбился автомобиль, в котором ехала семья: есть погибшие

Водитель не справился с управлением.

В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, еще двое, среди них пятилетний ребенок — травмировались.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

38-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением – машина съехала с проезжей части и опрокинулась.

"В результате аварии водитель от полученных травм водитель погиб на месте. Его 35-летняя жена и 5-летний сын получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении полиции.

Следователи Хмельницкого районного управления полиции по данному факту открыли уголовное производство.

Напомним, в Николаевской области произошло масштабное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля BMW 330D, внедорожника Ford Ranger и грузовика Mercedes Benz Sprinter 519 CDI погибли два человека.

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