На Хмельнитчине школьник работал на рынке во время "дистанционки": как наказали горе-родителей

Парень работал на рынке вместо онлайн обучения.
В Каменце-Подольском на Хмельнитчине ученик девятого класса одного из лицеев города работал на рынке во время дистанционного обучения.
Об этом сообщили в службе по делам детей Каменец-Подольского городского совета.
Несовершеннолетнего заметили во время совместного с полицией рейда по выявлению детей, которые могут пострадать в связи с ухудшением погодных условий.
Парень занимался подработкой на рынке – подвозил товар. Его доставили домой и передали матери. С ней провели разъяснительную беседу и напомнили про ответственность за воспитание и обучение ребенка.
Напомним, в Одессе охранник многоэтажки украл оттуда 26 бойлеров: как ему это удалось.
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