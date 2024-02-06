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На Хмельнитчине школьник работал на рынке во время "дистанционки": как наказали горе-родителей

На Хмельнитчине школьник работал на рынке во время "дистанционки": как наказали горе-родителей

Учеба в школе/Фото иллюстративная / Фото: www.credits

Парень работал на рынке вместо онлайн обучения.

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине ученик девятого класса одного из лицеев города работал на рынке во время дистанционного обучения.

Об этом сообщили в службе по делам детей Каменец-Подольского городского совета.

Несовершеннолетнего заметили во время совместного с полицией рейда по выявлению детей, которые могут пострадать в связи с ухудшением погодных условий.

Ребенок работал на рынке вместо обучения/Фото: Служба по делам детей Каменец-Подольского городского совета / ©
Ребенок работал на рынке вместо обучения/Фото: Служба по делам детей Каменец-Подольского городского совета

Парень занимался подработкой на рынке – подвозил товар. Его доставили домой и передали матери. С ней провели разъяснительную беседу и напомнили про ответственность за воспитание и обучение ребенка.

Напомним, в Одессе охранник многоэтажки украл оттуда 26 бойлеров: как ему это удалось.

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