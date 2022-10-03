На Хмельнитчине сократили комендантский час: какие ограничения теперь будут действовать

В Хмельнитчине с 3 октября изменили продолжительность комендантского часа. Ее ограничения будут действовать с 12 часов ночи до 5 часов утра.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий.

"Хочу обратить внимание всех жителей Хмельнитчины, что в области снова активизировались звонящие или рассылающие письма от имени администрации мошенники, требуют деньги. Вскоре мы их найдем. А вас всех призываю быть бдительными и помнить, что администрация не собирает финансовую помощь. Все будет Украина! Вместе к победе! Слава ВСУ! Слава Украине", — добавил Гамалий.

Ранее сообщили, что комендантский час в Волынской области продлится с 00:00 до 05:00 утра.

Напомним, недавно время комендантского часа сменили в Житомирской области.

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