На Хмельнитчине столкнулись автогрейдер и легковушка: три человека погибли

Авария произошла возле Староконстантинова.
Вечером 16 февраля в Хмельнитчине произошло смертельное ДТП. Вблизи города Староконстантинов, на трассе "Житомир Черновцы" столкнулись автогрейдер и легковушка.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.
За рулем автогрейдера находился 52-летний житель села Зеленцы. Легковом Fiat Croma руководил 50-летний местный житель. От полученных травм погибли водитель иномарки, а также двое его пассажиров, которым было 47 и 50 лет.
"По данному факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили правоохранители.
Напомним, в городе Фастов Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель сбил 24-летнего новолуния, а внезапно вышедшего на проезжую часть
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