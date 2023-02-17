На Хмельнитчине столкнулись автогрейдер и легковушка: три человека погибли

Вечером 16 февраля в Хмельнитчине произошло смертельное ДТП. Вблизи города Староконстантинов, на трассе "Житомир Черновцы" столкнулись автогрейдер и легковушка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

За рулем автогрейдера находился 52-летний житель села Зеленцы. Легковом Fiat Croma руководил 50-летний местный житель. От полученных травм погибли водитель иномарки, а также двое его пассажиров, которым было 47 и 50 лет.

"По данному факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили правоохранители.

Напомним, в городе Фастов Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель сбил 24-летнего новолуния, а внезапно вышедшего на проезжую часть

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