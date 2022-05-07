На Хмельнитчине священник не поддержал решение общины выйти из МП: вынес из храма всю церковную утварь

В селе Бейзимы на Изяславщине на днях местный приход присоединился к Православной Церкви Украины. Впрочем, священник решение общины не поддержал.

Об этом сообщил благотворительный Изяславский округ Православной церкви Украины Владимир Ковальчук.

"Небольшое село Изяславского округа внесло свой вклад в победу над врагом, выйдя из подчинения Московского патриархата и присоединившись к Православной Церкви Украины. К сожалению, местный священник не только не поддержал общину, но еще и накануне вывоз из храма все, что можно было "Даже святой престол, который должен быть в храме незыблемым. Обидно за таких пастырей, которые должны душу свою положить за своих людей, а их обворовывают", — написал он.

Действия священнослужителя в храме благотворитель назвал мародерством. На фото, как он обнародовал, видно: в храме не осталось ничего: голые стены, пол, образов, подсвечников и т.д.