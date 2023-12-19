На Хмельнитчине участник АТО отказался от мобилизации из-за "направления в психбольницу": суд его наказал

Человек получил три повестки, однако проигнорировал их.

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили участника боевых действий (с 2015 года), который отказался от мобилизации, потому что "сначала хотел пройти лечение в психбольнице".

Об этом говорится в приговоре Полонского районного суда Хмельницкой области.

Мужчина проигнорировал три повестки

По данным суда, подозреваемый – уроженец Херсона, участник боевых действий от октября 2015 года. Он 2 мая 2023 получил повестку и должен был 18 мая прийти в военкомат, однако он проигнорировал это. Тогда 21 июня 2023 ему повторно вручили повестку, но мужчина снова не пришел.

30 июня он снова получил повестку, которую тоже проигнорировал.

Подозреваемый на суде заявил, что ему нельзя давать в руки оружие

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся.

"Указывал на плохое самочувствие как физическое так и моральное. Считает, что ему нельзя давать в руки оружие. Повестки действительно получал, но считал, что поскольку он имеет направление в психбольницу, то должен сначала там полечиться. Комиссию врачебную проходил дважды, вывод - годен", — говорится в материалах суда.

Заключение судебно-психиатрического эксперта

Судебно-психиатрический эксперт предоставил свои выводы о том, что мужчина здоров: "На период инкриминируемого ему преступления психическим заболеванием не страдал, в состоянии временного расстройства психической деятельности не находился, сознавал свои действия и мог управлять ими, в состоянии временного расстройства душевной деятельности, в другому психическому расстройству не находился, в настоящее время психическим заболеванием, в том числе и временным не страдает”.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным за 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Минобороны прокомментировали вручение повесток в публичных местах.

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