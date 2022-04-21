На Хмельнитчине в Пасхальную ночь не будет действовать комендантский час

На Хмельнитчине в Пасхальную ночь не будет действовать комендантский час

В Пасху традиционно проходят богослужения и освящение пасхальных корзин в храмах, но война в Украине внесла свои коррективы в празднование.

Впрочем, в Хмельницкой, несмотря на военное время, верующие смогут попасть в храмы на праздничную службу. В регионе в Пасхальную ночь комендантский час решили отменить. Он не будет действовать с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

Отмечается, что такие изменения предусмотрены только на Пасхальную ночь. В дальнейшем комендантский час будет действовать в установленные сроки.

В областной военной администрации отмечают: во время богослужений не следует пренебрегать правилами безопасности. Да, в случае возникновения воздушной тревоги необходимо будет перейти к ближайшим укрытиям.

Кроме того, с 23 апреля в области отменяется запрет на продажу алкоголя. "Однако будут действовать отдельные ограничения: разрешено продавать алкоголь в торговой сети с 10:00 до 17:00. В заведениях ресторанного хозяйства – с 10:00 до 21:00", – отметил Гамалий.

Как сообщалось, в Запорожской области на Пасху изменили продолжительность комендантского часа. Так, 22, 23 и 24 апреля она продлится с 19.00 до 05.00. Пасхальные ночные богослужения отменили. Впрочем, некоторые религиозные конфессии решили провести службу онлайн.

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