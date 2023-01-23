На Хмельнитчине в страшном ДТП погибли бабушка с внучкой (фото)

На дороге столкнулись автобус и легковой автомобиль.
В Хмельнитчине в аварии погибли жительницы города Чортков: 15-летняя девушка и 62-летняя женщина. ДТП произошло в селе Вербка. Следователи устанавливают все обстоятельства.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.
По информации правоохранителей, столкнулись автомобиль Peugeot Partner, которым управляла 42-летняя жительница города Чортков и автобус "Богдан", за рулем которого находился 48-летний житель села Бережаны. Пассажирки автомобиля Peugeot погибли на месте крушения.
"По этому факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия", — уточнили в полиции.
Напомним, в Одесской области произошло ДТП — погибли 31-летний водитель "ВАЗ" и его две дочери. 23-летнюю жену и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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