На Хмельнитчине во время купания утонуло два подростка: что известно о трагедии

На месте инцидента с родными погибших работали психологи ГСЧС.

Ужасная трагедия произошла в Хмельницкой области. На водоеме в селе Сутковцы утонуло два подростка: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик.

Об этом сообщила ГСЧС.

На Хмельнитчине во время купания утонуло два подростка

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Отмечается, что сегодня в 14:05 спасателям села Ярмолинцы поступило сообщение от работников полиции, что в селе Сутковцы Хмельницкого района на местном водоеме, вероятно, утонули подростки.

"Еще до прибытия чрезвычайников, медики достали из воды тело мальчика 2010 года рождения и приступили к реанимационным мероприятиям, которые, к сожалению, не дали результата", – констатировали в службе.

Кроме того, на место происшествия для поиска другого подростка были привлечены водолазы ГСЧС Хмельнитчины.

"Они обследовали акваторию пруда и подняли на поверхность тело девочки 2013 года рождения", — сообщили в ведомстве.

Ранее на Волыни в реке Стоход утонул семилетний мальчик. Ребёнка разыскивали и спасатели, и местные жители.

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