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На Хмельнитчине во время столкновения мотоциклов трагически погибла девушка

На Хмельнитчине во время столкновения мотоциклов трагически погибла девушка

На месте аварии

Водители также получили телесные повреждения.

На проспекте Грушевского в Каменце-Подольском произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух мотоциклов погибла 16-летняя девушка.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

По информации правоохранителей, два мотоцикла марки Lifan, которыми руководили местные жители 16 и 17 лет, столкнулись около 20:00. От полученных травм 16-летняя пассажирка одного из транспортных средств погибла на месте происшествия. Водители также получили телесные повреждения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области водитель сбил двух 10-летних девочек на самокате: одна из них погибла.

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