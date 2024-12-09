На Хмельнитчине водитель на скорости насмерть сбил супругов

На Хмельнитчине произошло ДТП, в котором погибли муж и его жена.

О деталях сообщили в полиции региона.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге сообщением "Житомир — Черновцы". 69-летний житель города Дунаевцы, управляя автомобилем Fiat, наехал на супругов, 75 и 76 лет, которые в это время переходили дорогу", — говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии от полученных травм пешеходы погибли на месте происшествия.

По этому факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одесской области водитель трактора не заметил, что раздавил ребенка.

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