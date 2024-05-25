На Хмельнитчине водитель насмерть сбил 15-летнего подростка и скрылся (фото)

Парень скончался на месте от полученных травм.

Вблизи села Топоры Шепетовского района водитель грузового фургона сбил насмерть 15-летнего подростка, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители разыскали виновника и задержали.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Около 05:18 водитель автомобиля Merсеdes-Benz 709D сбил 15-летнего местного жителя, после чего скрылся с места происшествия. Подросток от полученных травм скончался до приезда медиков.

Полицейские разыскали и задержали виновника ДТП. Им оказался 61-летний житель Изяслава.

Фото: Национальная полиция Хмельницкой области

Следователи сообщили водителю грузового фургона о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

Напомним, в Киевской области поезд насмерть переехал ребенка.

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