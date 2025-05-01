На Хмельнитчине женщина морила голодом своего 6-месячного ребенка

Подозреваемая женщина / © Национальная полиция Хмельницкой области

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В Хмельницкой области 6-месячный младенец попал в реанимацию с критическим весом. Мать ребенка, 24-летнюю женщину, обвиняют в халатности.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

Во время плановой проверки условий проживания семьи, ювенальные полицейские совместно с социальными службами обнаружили младенца в крайне тяжелом состоянии.

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«Ювенальный полицейский совместно с представителями социальных служб и семейным врачом обнаружили, что ее 6-месячный сын находится в тяжелом состоянии. Вследствие недостаточного питания младенца с весом тела в 2,5 раза меньше нормы госпитализировали в реанимационное отделение», — говорится в сообщении.

Ребенка срочно госпитализировали в реанимацию, а матери объявили подозрение по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяжелым последствиям). По этой статье ей грозит от 2 до 5 лет лишения свободы. Сейчас следствие завершено, обвинительный акт передан в суд.

Напомним, в Киевской области бабушка до смерти забила новорожденного внука стулом.