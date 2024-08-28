На Хмельнитчине женщина надругалась над украинским флагом: фото

В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестная женщина в Хмельницкой области сжигает украинский флаг. Это надругательство над государственным символом зафиксировали камеры наблюдения.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Хмельницкой области, по выявленному факту было открыто уголовное производство.

В ходе расследования правоохранители установили, что уголовное правонарушение совершила 29-летняя жительница города Летичева.

Кадр из видео, на котором женщина сжигает украинский флаг / Фото: Национальная полиция Хмельницкой области

"За свой поступок женщина понесет ответственность согласно ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами)", — сообщили в полиции.

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Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Хмельницкой области был задержан главарь банды, работавший на российскую разведку. Злоумышленник привлек еще несколько жителей региона для совершения преступления. Они подожгли два транспортных средства военкомата с помощью "коктейлей Молотова" и снимали это на видео для отчета оккупантам.

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