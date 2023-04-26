На Хмельнитчине злоумышленник продал персональные данные более 300 млн человек из Украины и ЕС

В Хмельницкой области киберполиция разоблачила 36-летнего жителя Нетешина, который продал персональные данные более 300 миллионов человек из Украины и стран Евросоюза. Во время проведения санкционированного обыска фигурант препятствовал действиям стражей порядка и нанес телесные повреждения киберполицейскому. Злоумышленник был задержан.

Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.

По данным следствия, мужчина был администратором закрытых групп и каналов в Telegram, где и продавал персональную информацию граждан Украины и Европейского союза: сведения о паспортных данных, номера налогоплательщиков, свидетельствах о рождении, водительских удостоверений, банковских счетов.

В зависимости от объема данных фигурант просил за них от $500 до $2000.

"Предварительно установлено, что покупателями были и граждане страны-агрессора. Оплату за продажу баз данных гражданам РФ фигурант получал посредством запрещенных на территории Украины валют", — говорится в сообщении.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

В доме злоумышленника правоохранители провели обыск. Изъяты мобильные телефоны, три десятка жестких дисков, SIM-карты, компьютерная техника и серверное оборудование, на котором киберполицейские обнаружили базы данных с ограниченным доступом. В настоящее время устанавливается происхождение этих баз.

По факту нападения на киберполицейского следователи Шепетовского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Киеве мужчина ударил девушку-баристу из-за того, что ему якобы не понравился кофе.

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