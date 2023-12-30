На Хмельнитчину следует еще одна группа вражеских беспилотников: раздаются взрывы

В ночь на 30 декабря 2023 года Воздушные Силы ВСУ предупредили о том, что еще одна группа ударных БпЛА территорией Винницкой области в направлении Хмельницкой области.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

В Хмельнитчине слышны звуки взрывов, сообщают очевидцы. В области идет воздушная тревога.

Также ранее сообщалось об ударных БпЛА в Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов.

"Староконстантинов — работает ПВО", — сообщают мониторинговые каналы.

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Напомним, утром 29 декабря вооруженные силы РФ нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили более 100 ракет. "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БпЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито ", — написал Владимир Зеленский.

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