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- Украина
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На Хмельницкой АЭС проходят следственные действия: что известно
Правоохранители принялись за закупки на Хмельницкой АЭС.
В четверг, 25 июня, на площадке Хмельницкой атомной электростанции правоохранительные органы проводятся следственные действия, касающиеся отдельных закупочных процедур, совершенных в предыдущие годы.
Об этом сообщили в «Энергоатоме».
«Энергоатом» обеспечивает полное содействие работе правоохранительных органов, предоставляет всю необходимую документацию и информацию в соответствии с требованиями законодательства Украины и заинтересован во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела», — говорится в сообщении.
В компании подчеркивают, что действующее руководство «поддерживает всемерное содействие правоохранительным органам и выступает за надлежащую правовую оценку всех возможных нарушений».
Отмечается, что проведение следственных действий не оказывает влияния на производственные процессы и безопасность эксплуатации объекта. В настоящее время Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, обеспечивая эксплуатацию энергоблоков и производство электроэнергии для нужд государства.
Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему незаконного завладения средствами «Энергоатома». Фигуранты присвоили почти 170 млн грн на строительстве Ташлыкской ГАЭС, расположенной в Николаевской области.