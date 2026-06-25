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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Хмельницкой АЭС проходят следственные действия: что известно

Правоохранители принялись за закупки на Хмельницкой АЭС.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Хмельницкая АЭС.

Хмельницкая АЭС.

В четверг, 25 июня, на площадке Хмельницкой атомной электростанции правоохранительные органы проводятся следственные действия, касающиеся отдельных закупочных процедур, совершенных в предыдущие годы.

Об этом сообщили в «Энергоатоме».

«Энергоатом» обеспечивает полное содействие работе правоохранительных органов, предоставляет всю необходимую документацию и информацию в соответствии с требованиями законодательства Украины и заинтересован во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела», — говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что действующее руководство «поддерживает всемерное содействие правоохранительным органам и выступает за надлежащую правовую оценку всех возможных нарушений».

Отмечается, что проведение следственных действий не оказывает влияния на производственные процессы и безопасность эксплуатации объекта. В настоящее время Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, обеспечивая эксплуатацию энергоблоков и производство электроэнергии для нужд государства.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему незаконного завладения средствами «Энергоатома». Фигуранты присвоили почти 170 млн грн на строительстве Ташлыкской ГАЭС, расположенной в Николаевской области.

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Дата публикации
Количество просмотров
92
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