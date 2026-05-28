На Хмельнитчине взорвался украинский дрон-перехватчик: двое военных погибли

Украинские дроны-перехватчики. Фото иллюстративное

Реклама

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги погибли двое военных ВСУ в результате взрыва боеприпаса дрона-перехватчика.

Об этом рассказала спикер Теруправления ДБР в Хмельницком Екатерина Герасимук, передает «Укринформ».

Инцидент произошел 27 мая около 11:15 в одном из сел Дунаевецкого территориальной громады Каменец-Подольского района Хмельницкой области во время отражения очередной российской атаки.

Реклама

При попытке отражения вражеской дроновой атаки военными, на месте разразился боеприпас дрона-перехватчика.

«Двое мужчин погибли сразу на месте происшествия, еще один пострадавший был госпитализирован в больницу. Пока его жизни ничего не угрожает», — рассказали в ГБР.

Как уточняет местный блогер Александр Кириченко, погибшие — 2003 и 1972 годов рождения. Еще один военный, 1987 года рождения, получил ранение правого плеча.

Следователи изъяли пульты управления и средства коммуникации для проведения соответствующих экспертиз и будут устанавливать причины внезапной детонации.

Реклама

«Предварительная квалификация правонарушения: ч. 3 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения, повлекшее гибель нескольких лиц или другие тяжкие последствия)», — добавила спикер ГБР.

Ранее Зеленский предложил поделиться с Ближним Востоком опытом и средствами для противодействия дронам «Шахед» в обмен на ракеты к системам ПВО Patriot для Украины. В Сети предполагали, что речь шла именно о дронах-перехватчиках.

Также в Reuters сообщали, что две страны заинтересовались украинскими перехватчиками.

Новости партнеров