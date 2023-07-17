На Ивано-Франковщине мать утопила в колодце своего ребенка

Женщина скрывала свою беременность.
В Коломые 38-летняя женщина родила ребенка и утопила его в колодце в собственном дворе. Женщину уже задержали правоохранители, она призналась в убийстве мальчика.
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.
Женщина во время беременности не состояла на учете у врачей, родила своими силами по месту жительства. После чего новорожденного мальчика обернула одеждой и выбросила в колодец в собственном дворе.
С помощью спасателей воду из колодца выкачали, там полицейские обнаружили тело младенца.
"По данным судмедэкспертизы, у ребенка была асфиксия вследствие утопления. С места происшествия изъяли одежду, в которую был обернут новорожденный, и другие вещественные доказательства из дома женщины", — отметили в полиции.
Следователи начали уголовное производство по ст.117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УКУ. Женщине уже объявили о подозрении.
Ранее стало известно, что на Сумщине мать убила двоих новорожденных детей.
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