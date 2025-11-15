На Ивано-Франковщине обнаружили тело мобилизованного, который служил в ТЦК

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

На Ивано-Франковщине в лесном массиве местная жительница обнаружила тело мертвого мужчины, который оказался недавно мобилизованным военнослужащим роты охраны Калушского РТЦК.

Об этом сообщили в субботу, 15 ноября, в Ивано-Франковском областном ТЦК и СП.

О страшной находке в лесу жительница поселка Рожнятова Калушского района сообщила правоохранителям накануне, 14 ноября.

Реклама

По предварительной информации полицейских, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Сейчас его направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В областном ТЦК сообщили, что погибшим оказался 39-летний военнослужащий, которого мобилизовали 8 ноября.

«По результатам военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Поэтому мужчина был распределен на военную службу в роту охраны 1 отдела Калушского РТЦК и СП», — говорится в сообщении.

В военкомате утверждают, что уже на четвертый день после мобилизации военнослужащий самовольно оставил место несения службы и его начали разыскивать в связи с СЗЧ.

Реклама

«Дальнейшую правовую оценку события дадут компетентные органы», — отметили в областном ТЦК.

Напомним, ранее на Львовщине предприниматель на Audi Q7 заблокировал авто ТЦК и напал на военного с металлической трубой. Пострадавший получил открытую рану головы.